Triberg Für selbstlosen Einsatz geehrt

Triberg. Auch in diesem Jahr ließ es sich Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel nicht nehmen, sämtlichen ehrenamtlich tätigen Bürger aus Triberg, Nußbach und Gremmelsbach am Welttag des Ehrenamts, für ihren selbstlosen Einsatz zum Wohle der Stadt, persönlich zu danken.

Dieses "Patenessen" wurde von Strobel bereits im Jahr seiner Wahl zum Stadtoberhaupt, 2002, eingeführt. Es begann bescheiden mit 30 Paten und diese Zahl hat sich Ende dieses Jahres mit 67 Personen, mehr als verdoppelt. Dieses legere Abendessen erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit. So war es nicht verwunderlich, dass sich die meisten der "Stadtpaten" im Gastraum des Hotels Schwarzwald Residenz einfanden, um mit Strobel, seinen Stellvertretern Klaus Wangler und Alfred Schlösser, Hauptamtsleiterin Barbara Duffner sowie den Ortsvorstehern Heinz Hettich, Nußbach, und Reinhard Storz, Gremmelsbach, diesen "Dankeschön-Abend" in feierlichem Rahmen zu begehen. Allein die Anwesenheit dieser Persönlichkeiten verdeutlichte den hohen Stellenwert der Veranstaltung.

Strobel zeigte sich großzügig und spendierte den Gästen zum Entree ein Glas Sekt, um miteinander auf ein gutes Gelingen des Abends, anzustoßen. In seiner Rede war Strobel voll Lobes über die Leistungen seiner Bürger, indem er sich für ihr enormes bürgerschaftliches Engagement dankte. "Ihre Tätigkeit ist ein wichtiger Beitrag zur >Wohlfühlstadt<. Ich bin sehr stolz auf die Ehrenamtlichen, die in vielen Bereichen, wie Sauberhaltung und Pflege von Anlagen, Mithilfe bei Veranstaltungen, Arbeiten auf dem Friedhof und Pflege von Blumenbeeten und Ruhebänken, bis hin zur Öffnung und Schließung des Ehrenmals in den Sommermonaten, um nur einige zu nennen, für die Verschönerung unserer Stadt tatkräftig beitragen. Besonders freut es mich, dass auch die Realschule und das Gymnasium Patenschaften übernommen haben. Erwähnen möchte ich auch das große Engagement vieler Helfer für das Freibad. Ob Beteiligung an Veranstaltungen, Verschönerungsarbeiten und sammeln von Spendengeldern für die Anschaffung von Spielgeräten; auf meine >Schwimmbädler< ist stets Verlass", betonte Strobel.