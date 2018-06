Triberg Für Investitionen wird das Geld knapp

"Zudem wurden in den letzten Jahren Darlehen für wichtige Sanierungen aufgenommen, deren jährliche Rückzahlung den Haushalt belasten", informierte Renner. Der Kirchenwald könne nicht veräußert werden, darüber bestimme das Ordinariat. Der Wald müsse als Sparbüchse für Notfälle dienen.

Fassade wird erneuert

Für die Sanierung des Wallfahrtspfarrhauses wurden schon im letzten Haushaltsplan die Finanzen für die erste Bauphase bereitgestellt. In ihr soll die Fassade und das Dach erneuert werden. Wenn dieser Abschnitt vorbei ist, wird erst einmal eine Pause eingelegt, weil das Geld für die Sanierungsarbeiten im Innern des Hauses fehlt. Die Finanzexpertin listete zudem eine ganze Reihe von Schäden auf, die im kommenden Jahr an kirchlichen Gebäuden behoben werden müssen.

Viele Investitionen nötig

"Die Orgel der Stadtkirche ist von Schimmel befallen, die Nußbacher Kirche braucht einen neuen Brenner, die Heizungen in der Schonacher Kirche und auch in der Kirche von Schönwald müssen erneuert werden, und das Wallfahrtspfarrhaus braucht eine neue Schneefräse", listete Renner auf. Zusätzlich gebe es Reparaturen und Investitionen in verschiedenen Häusern, angefangen von den Kindergärten über die Nußbacher Friedhofskapelle bis hin zu den Gemeindezentren. Die Verwaltungsbeauftragte ließ auch keinen Zweifel daran, dass das Gebäudekonzept, das der Pfarrgemeinderat erstellt hatte, überarbeitet werden müsse. "Wir können nicht alle Gebäude halten", zeigte sie sich überzeugt. Zunächst solle das Mesnerhäusle in Triberg verkauft oder doch zumindest vermietet werden. Die Pfarrhäuser von Triberg und von Gremmelsbach seien bereits veräußert worden, wie sie erinnerte.

Der umfangreiche Haushaltsplan wurde nach kurzer Diskussion einstimmig verabschiedet. Er wird zur Einsicht der Kirchenmitglieder im Juli in den Pfarrbüros während der Öffnungszeiten ausgelegt. Nähere Angaben werden im Pfarrblatt veröffentlicht.