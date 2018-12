Triberg Für einen Moment vom Stress befreit

Das Erstlingswerk ließ die Gefühle Motivation, Sehnsucht und Stolz zu Klang werden. Im vielfach interpretierten Song "Have a little faith in me" zeigte Kuno Kürner seine Solo-Künste an der Trompete. Nach der Zugabe erntete die Jugendkapelle zurecht anhaltenden Applaus.

In Chor-Manier kündigte sich die Stadt- und Kurkapelle in ihrer vollen Besetzung von der Empore aus an. "Gloria in Excelsis Dei" wurde solo von Dirigent Hansjörg Hilser, gesungen, es stiegen die Männer und Frauen des Ensembles ein und im Kanon wurde der Choral mehrstimmig ausgeführt.

Erstmals waren die Musiker in ihre neuen Uniformen gekleidet, die sie in Zukunft und im Jahr des 250-jährigen Bestehens tragen werden: hier ging ein Dank an die Stadt Triberg, die die Anschaffung ermöglichte.

Zurück ins Jahr 1628 nahm die rund 300 Besucher das Stück "Glocken und Pfeifen der Freiheit" von Fritz Neuböck. In dem Stück findet sich der Wunsch nach "Et in terra pax" (Und Frieden in der Welt) und auch "Gloria" wurde als Sprechgesang wiedergegeben. Sabine Ketterer spielte ein Solo am Flügelhorn im folgenden Stück "Maria durch ein Dornwald ging", arrangiert von Robert Kuckertz.

Die Wanderung Marias mit dem Jesuskind unterm Herzen spiegelt in seinen Tonleitern einen arabischen Einschlag, verweist so auf die Herkunft der Weihnachtsgeschichte im Nahen Osten.

"Die Hexe und die Heilige" setzt den Roman von Ulrike Schweikert um – er spielt zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges und handelt von der Inquisition. "Lied ohne Worte" von Rolf Rudin folgte das mystische, den Zauber der grünen Insel beschwörende "Lough Erin Shore" arrangiert von Dirk Soetenay. Nina Fleig stellte solo das Thema am Altsaxofon voran und führte so auch durch das Stück.

Silvia Schöne hatte eine Version der Weihnachtsgeschichte verfasst, die Diakon Klaus-Dieter Sembach vortrug. Die Darbietung von "La Storia" wurde für Teile der Geschichte unterbrochen.

"Livin la vida" von Coldplay

Ein Genie-Streich ihres Dirigenten verabschiedete die Besucher nach Standing-Ovations: "Livin la vida" von Coldplay ging über in ein unerwartet wuchtiges "Oh du Fröhliche" – es war vorwiegend im tutti, also für alle Musiker gleichzeitig, arrangiert. So erlebt man "Oh du fröhliche" selten – ein Anklang der Dinge, die die Stadt- und Kurkapelle 2019 erwarten dürften.