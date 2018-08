Triberg Fünftklässler legen dienstags los

Am Dienstag, 11. September, begrüßen der Schulleiter und die Klassenlehrer dann um 8.45 Uhr die neuen Fünftklässler feierlich in der Aula. Die Eltern und Angehörigen der Fünftklässler sind willkommen. Für die Jungen und Mädchen endet der Unterricht an diesem ersten Tag an ihrer neuen Schule um 12.05 Uhr, heißt es in der Ankündigung.

Die Eltern haben die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen im Foyer mit der Schulleitung ins Gespräch zu kommen, während sich die Fünftklässler in ihren Klassenzimmern und dem für sie neuen Gebäude orientieren, informieren, ihre Realschule und sich gegenseitig kennenlernen.

Auch im neuen Schuljahr bietet die Realschule neben dem Pflichtunterricht noch eine ganze Reihe an Förderprojekten und Arbeitsgemeinschaften an. So sind Stunden für Theater und Chor eingesetzt. Zudem gibt es im neuen Schuljahr in bewährter Weise wieder eine Lernzeitbetreuung. Die Eltern erhalten noch ausführliche Informationen.