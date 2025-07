1 Chillen und gemeinsam am Computer zocken – auch das ist jetzt wieder möglich. Foto: Stadtverwaltung Triberg Fast schon vergessen, unversorgt und vor verschlossener Türe. Tribergs Jugendarbeit lag monatelang brach. Doch jetzt gibt’s neue Räume, neue Kraft – und eine, die anpackt.







Stell’ Dir vor: Du bist süße 16 Jahre alt, neu in Triberg, bringst vielleicht noch das eine oder andere Päckchen mit, an dem Du seelisch schwer trägst. Und es gibt keine Anlaufstelle, an die Du Dich wenden kannst. Der Jugendraum ist geschlossen, ein Stadtjugendpfleger schon lange Zeit nicht mehr anwesend.