Triberg Führungsriege in den Ämtern bestätigt

Auch wenn lediglich wenige Mitglieder den Weg ins Museumscafé zur Hauptversammlung gefunden hatten, fiel das Resümee des Vorsitzenden des Triberger Trachtenvereins Nikolaus Arnold durchweg positiv aus: "Wir haben eine sehr schöne Entwicklung und zahlreiche Unterstützung".

Triberg. Seit der Vereinsgründung im Mai 2015 tauchten immer wieder einzelne Trachtenteile auf, die teils aus dem Fundus der Vorgängergruppe stammen, die sich vor Jahren aufgelöst hatte. Im vergangene Vereinsjahr sei so eine beträchtliche Zahl an neuwertigen Trachtenteilen zusammengekommen. "Das hilft uns sehr und bedeutet natürlich einen schönen Schub nach vorn, denn die Beschaffung von Trachten wäre sonst sehr teuer", erklärte Arnold.

Erstmals habe sich der Verein 2017 am Kinderferienprogramm der Stadt beteiligt, für das die Leiterin der Kindertanzgruppe, Angelika Wiedel, eigens eine aufwendige Rallye durch das Schwarzwaldmuseum ausgearbeitet hatte. Eine kleine Abordnung der Trachtenträger nahm auch am "Fête de la bière" in der südfranzösischen Partnerstadt Fréjus teil, wie Arnold zu berichten wusste. Auch 2018 konnte er schon einige Termine verzeichnen: Neben der Teilnahme am Maibaumstellen in Bleibach stand auch ein Auftritt in der Asklepios-Klinik im März auf der Agenda.