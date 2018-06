Triberg Freundschaft in den Herzen verankert

Triberg. Für Bürgermeister Gallus Strobel (CDU) war der Tag wohl etwas ganz Besonderes. Denn neben dem Partnerschaftsjubiläum konnte er auch seinen 64. Geburtstag feiern. Dementsprechend gut gelaunt eröffnete Strobel den Reigen der Redner und stellte gleich zu Beginn fest: "Heute ist ein großer Tag für die Stadt Triberg und natürlich auch für die Stadt Fréjus."

Der Schultes erinnerte an den Élysée-Vertrag, der die lange Erbfeindschaft zwischen den beiden Nationen endgültig beendet und zu einem neuen Verhältnis der Nachbarländer geführt hätte, das durch die Umarmung von Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle versinnbildlicht worden sei.

"Noch im gleichen Jahr, am 2.September 1963, wurde auch die Partnerschaftsurkunde durch die damaligen Stadtoberhäupter, André Léotard von Fréjus und Heinz Villinger aus Triberg, unterzeichnet. Die Unterzeichnung des Vertrags war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft", so Strobel, der auch an etliche verbindende Aktivitäten wie Schüleraustausche und gegenseitige Besuche bei verschiedenen Veranstaltungen und Festen erinnerte.