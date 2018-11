Triberg Freude bei nimmermüdem Ehepaar

Seine Frau Anneliese Ketterer lernte er auf der "Fuchsfalle" kennen, damals ein Treffpunkt der jungen Leute aus der Raumschaft. Sie stammt aus Rohrbach, wuchs, zusammen mit sechs Geschwistern ebenfalls auf einem Bauernhof dem "Seppjockelhof" auf. Sie folgte ihrem Mann nach Nußbach ins Lee. Das Ehepaar übernahm 1961 das elterliche Anwesen Haberstroh.

Auf seine Frau konnte sich Josef Haberstroh immer verlassen, war er unterwegs im Wald oder mit der Trachtenkapelle, die Arbeit daheim in Haus und Hof wurde immer aufs Beste verrichtet. So war sie es gewohnt "von daheim aus", nach der Schule war es damals üblich, dass die Kinder daheim ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Und nicht nur in Küche und Haushalt, in Feld und Wald musste sie regelmäßig bei schweren Arbeiten mithelfen.

Vier Kinder wuchsen heran, der Sohn Josef übernahm 1991 den elterlichen Hof, die Töchter Heidi, Anita und Inge wohnen mit ihren Familien auswärts. Bereits 1980 wurde das Leibgedinge gebaut, das die beiden nun bewohnen.

Doch von Ruhestand kann nicht die Rede sein, das Wort Ofenbank ist den beiden ziemlich fremd: Der Jubilar ist stets in Wald und Feld anzutreffen, meist mit seinem Traktor der Marke Kramer. So unterstützt er auch noch seinen Sohn bei der Feldarbeit, der zudem berufsmäßig in seine Fußstapfen trat. Und die Ehefrau versorgt mit Freude Haus und Garten, hier gedeihen Beeren, Gemüse und auch eine üppige Blumenpracht schreibt die Handschrift der Senior-Bäuerin.

Das Ehepaar ist dankbar, die Diamantene Hochzeit bei Rüstigkeit und guter Gesundheit feiern zu können. Zum Fest am Samstag kommen natürlich die Kinder – am weitesten entfernt wohnt Tochter Anita mit Schwiegersohn Erich. Sie wohnen in Schwaz im Zillertal. Erich ist ebenfalls Musiker, er wird mit Kameraden den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Mit dabei sind auch Geschwister und natürlich die acht Enkelkinder.