Triberg Freude bei nimmermüdem Ehepaar

Triberg-Nußbach. Anneliese und Josef Haberstroh, geborene Ketterer, haben sich am 8. November vor 60 Jahren in der Wallfahrtskirche in Zell am Harmersbach das Ja-Wort gegeben. Am Samstag will sich das Ehepaar in der Nußbacher Pfarrkirche St. Sebastian mit einem Wortgottesdienst für die gemeinsamen Jahre bedanken.