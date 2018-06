Triberg Freizeitgruppe sucht Nachwuchs

Den Finanzbericht hatte Werner Brinkhus erstellt. Da er derzeit im Urlaub ist, trug Wolfgang Zimmermann das Zahlenwerk vor. Böhlefeld leitete die Entlastung ein, die einstimmig von den Versammelten erteilt wurde.

Bei den Wahlen gab es keine Veränderungen. Der Vorsitzende heißt weiterhin Manfred Heizmann, sein Stellvertreter bleibt Christian Schuler, und Schriftführer ist Uwe Schwarzwälder.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder bildete den Höhepunkt des Abends. Isolde Kauder, die am Bodensee wohnt, wurde in Abwesenheit für 25 Jahre Treue geehrt, und Bernhard Lurk aus Gutach für 50 Jahre. Persönlich konnten vom Vorsitzenden drei Vereinsmitglieder ausgezeichnet werden: Hannelore Böttcher und Brunhilde Böhlefeld für 40 Jahre sowie Georg Becherer für 50 Jahre.

Der Vorsitzende lud auch zu den nächsten Veranstaltungen ein. Am 20. Juli wird eine Wanderung zum Blindensee angeboten, und anschließend gibt es einen Imbiss im Reinertonishof in Schönwald. Die Mountainbike-Sommertour führt am 26. August durch das Groppertal bis nach Villingen.