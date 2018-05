Triberg. Die Schwimmbadsaisin in Triberg wird je nach Wetterlage voraussichtlich Mitte Mai in Triberg eröffnet. Die Saison- und Familienkarten können beim Bürgerservice im Rathaus beantragt und ausgestellt werden. Für jede Karte wird neben der Gebühr noch ein Pfandbetrag von zehn Euro pro Person erhoben, der bei Rückgabe des Transponders erstattet wird. Wer noch einen Transponder aus dem Vorjahr hat, braucht diesen nur für das laufende Jahr gegen eine Gebühr freischalten lassen. Diejenigen, die noch Transponder aus dem Vorjahr haben, können den Betrag für die Saisonkarten per Überweisung bezahlen. Die Transponder werden dann auf den nächsten Tag freigeschaltet, sobald der Betrag bei der Stadtverwaltung gutgeschrieben wurde. Wer noch keinen Transponder hat, muss für die erstmalige Beantragung zum Bürgerservice. Eine Freischaltung des Transponders durch Barzahlung beim Bürgerservice ist jetzt schon möglich. Bei einer Familienkarte bekommt jedes Familienmitglied einen Transponder und kann unabhängig das Bad besuchen. Die Eintrittspreise im Waldsportbad betragen für die Saison für die Einzelkarte Erwachsene ab 18 Jahren drei Euro, Abendkarte ab 16.30 Uhr 2,50 Euro, Zwölferkarte 30 Euro, Jahreskarte 75 Euro, Einzelkarte Kinder (vollendetes 6. bis 18. Lebensjahr) 1,50 Euro, Zwölfer-Karte 15 Euro, Jahreskarte 35 Euro, Jahreskarte Schüler/Studenten/Wehrdienst 35 Euro, Familienkarte (Eltern sowie Kinder bis vollendetes 18. Lebensjahr) 100 Euro.