Triberg Freibad hat Sanierungsbedarf

Wenn das Waldsportbad im nächsten Jahr angegangen würde, verändert sich die Prioritätenliste Tribergs, auf der die Erweiterung der Realschule zur Ganztagsschule bislang auf Platz eins steht. Für den Ganztagesbetrieb müssen laut Strobel eine Mensa, Gruppenräume und anderes mehr geschaffen werden. Waldsportbad und Realschulerweiterung könnten angesichts der Kosten nicht im selben Jahr angegangen werden. Noch sei offen, was letztlich auf Platz eins komme. Einen Ganztagesbetrieb gebe es bereits im Kindergarten und der Grundschule. Dadurch bestehe auch der Bedarf, ein solches Angebot an der weiterführenden Schule einzurichten. Bislang gebe es weder an der Realschule, noch am Gymnasium eine Ganztagsbetreuung.

Investition auch für Feuerwehrgerätehaus

Eine weitere Investition zeichnet sich beim Feuerwehrgerätehaus ab. Es sei in die Jahre gekommen, baufällig und zu klein. Deshalb werde es entsprechend dem Wunsch der Feuerwehr am bisherigen Standort in der Schwendistraße neu errichtet. Für den Neubau gebe es "schöne Vorschläge". Wann es an die Umsetzung geht, kann Strobel noch nicht sagen. "Es ist die Kunst, das alles in einen Ablauf zu fügen", weist er auf die Liste der anstehenden Maßnahmen hin.

Zu diesen gesellen sich auch Investitionen ins Glasfasernetz. Der Anschluss ans Breitband sei im Herbst in Triberg vorgesehen und im kommendenb Jahr in Nußbach und Gremmelsbach. Bei der Aussegnungshalle stünden ebenfalls Sanierungsarbeiten an. Die Halle sei älter und das Dach immer wieder reparaturanfällig. Einen Zeitplan für die Sanierung dort gebe es aber im Moment nicht.

Gesamtkosten von bis zu sechs Millionen Euro

In Planung sei auch eine Brücke über den Wasserfallweg, der einen Zugang zur Gutach ermöglichen würde. Das solle diesen wichtigen Fluss Tribergs erlebbarer machen.