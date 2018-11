Triberg Frauenbund von riesigen Kürbis-Skulpturen begeistert

Die vielen Frauen erkundeten die Ausstellung in kleinen Gruppen und probierten an den Ständen leckere Kürbis-Spezialitäten. Einige Gruppen wanderten noch in die Stadt hinauf und verteilten sich auf verschiedene Cafés.

Kurz vor 17 Uhr trafen sich die Ausflügler wieder am Bus, um in den Stadtteil Grünbühl zu fahren. In der Kirche St. Elisabeth hieß Pfarrer Alois Krist, der die Ludwigsburger Seelsorgeeinheit leitet, den katholischen Frauenbund von Triberg willkommen und feierte mit ihnen eine heilige Messe.

Glücklich und zufrieden machten sich die Frauen auf die Heimreise in den Schwarzwald. Nach vielen Staus und Umleitungen rund um die Landeshauptstadt fuhr der Busfahrer seine Fahrgäste zur Abend-Einkehr ins Restaurant Hildebrand nach Schwenningen.

Danach ging die Fahrt über Schönwald und Schonach, wo die auswärtigen Mitfahrerinnen ausstiegen, in die Wasserfallstadt nach Hause.