Triberg Frauen haben viel vor

Eine Fahrt zum Musical "Der Glöckner von Notre-Dame" bietet der Frauenbund am Samstag, 16. Juni, an. Die Vorstellung beginnt um 14.30 Uhr. Abfahrt für die angemeldeten Teilnehmerinnen ist um 10 Uhr in der Ortsmitte in Schönwald, um 10.10 Uhr am Marktplatz in Triberg und um 10.20 Uhr in St. Georgen an der B 33. Für 12.30 Uhr ist im SI Center in Stuttgart ein Tisch in einem italienischen Lokal reserviert, sodass sich die Frauen vor dem Musicalbesuch noch stärken können.

Die Freilichtbühne in Hornberg besucht der katholische Frauenbund am Mittwoch, 4. Juli, ab 14.45 Uhr. Aufgeführt wird das Märchenstück "Der Zauberer von Oz". Es wurden zehn Plätze für jeweils neun Euro im Schatten in der zehnten Reihe reserviert, die Bezahlung ist am Tag der Aufführung fällig. Anmeldungen sind unter 07722/28 28 oder 0176/97 83 50 61 möglich. Mit Privatautos startet man um 13.30 Uhr ab Triberg Marktplatz nach Hornberg.