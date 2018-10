Triberg Französische Sprache spielend lernen

Dieser spezielle Kurs richtet sich an Teilnehmer, die über Vorkenntnisse der französischen Sprache verfügen und diese in entspannter Atmosphäre aktivieren beziehungweise erweitern möchten. Beim Lesen französischer Lektüren mittleren Schwierigkeitsgrades werden Sprachfertigkeiten verbessert, grammatische Strukturen wiederholt und der Wortschatz erweitert. Der Kurs findet jeweils an 15 Vormittagen von 10 bis 11.30 Uhr im Kurhaus Triberg statt. Die Gebühr beträgt 90 Euro.

Am Mittwoch, 10. Oktober, beginnt der Sprachkurs "Zeit für Französisch (3)", der von Alois Amann geleitet wird. Der Kurs richtet sich an Interessenten, die öfters nach Frankreich kommen oder einen Urlaub bei unseren Nachbarn planen. Die Teilnehmer lernen, sich mit den Leuten vor Ort zu verständigen. Je nach Wunsch werden die verschiedensten Alltagssituationen geübt: zum Beispiel Kontaktaufnahme und persönliche Vorstellung, im Restaurant, beim Einkauf, in der Bank und auf der Post, auf Reisen, in der Apotheke und beim Arzt. Elementare Grundkenntnisse reichen zur Teilnahme aus. Der Unterricht stützt sich auf das Lehrbuch "Vive les vacances!". Der Kurs findet an zehn Abenden von 18.45 bis 20.15 Uhr im Kurhaus Triberg statt. Die Gebühr für zehn Termine beträgt 60 Euro. Ein Kurs kann ab acht Personen durchgeführt werden. Kommt ein Minikurs mit sechs oder sieben Teilnehmern zustande, erhöht sich die Teilnehmergebühr um jeweils fünf Euro. Anmeldungen sind bei der VHS-Triberg, Janice Ketterer, Telefon 07722/95 32 52, Fax 07722/ 95 32 23, E-Mail: Janice.Ketterer@triberg.de möglich.