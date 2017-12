Triberg Förderung nur für schutzwürdige Landschaftsbereiche

Es sind Pflanzen darunter, die er nie gesehen hat. Neophyten aus fernen Kontinenten, die den Weg hierher gefunden haben und sich an den Gewässern mit einer Wucht verbreiten, der einheimische Pflanzen nicht gewachsen sind.

Als Beispiel nannte er den Japanischen Staudenknöterich, der mit anderen den Bach zudeckt. Am schlimmsten ist es zwischen Pflug und Hohlenstein, wie Stefan Walther feststellte: Hier wächst alles, das da nie war und nicht dahin gehört. Hinzu kommt, dass der Fischreiher den Forellenreichtum nahezu restlos beseitigt hat, sich seit Jahren auch kein Fischpächter mehr fand.

Die nächstliegende Antwort wäre: mit Axt und Säge dem Bach wieder Luft verschaffen: die Aufforderung an die Anlieger, zum Werkzeug zu greifen. Schon damit beginnen die Probleme: An weiten Strecken wohnt niemand mehr, der von seinem Alter her gesehen dazu in der Lage wäre. Und nun wird die Sache erst recht kompliziert: "Maßnahmen sind nur möglich, wenn eine entsprechende Förderkulisse besteht", es müssen „anerkannte schutzwürdige Landschaftsbereiche" sein. Forstingenieur Walther wird dies dem Ortschaftsrat in den kommenden Monaten erklären.

Die Frage ist, ob nicht jeder Landschaftsbereich schutzwürdig ist. Gefördert wird nur, wenn die Nachhaltigkeit der Maßnahme gewährleistet ist, die Fläche darf nicht wieder zuwachsen, was in dieser nur Schafe und Ziegen garantieren können. Dem Konzept, mit dem dies verwirklicht werden kann, sieht der Ortschaftsrat mit Interesse entgegen.

Treppe am Rappenfelsen soll gesichert werden

Geländer am Rappenfelsen

Die nächste Maßnahme wird die Wanderfreude freuen, besonders solche, die nicht mehr ganz jung und nicht mehr "so fest auf den Füßen" sind. Der Rappenfelsen, der bisher nur über eingemeißelte Treppe ohne jede Sicherung zu besteigen ist, bekommt einen Handlauf, und zwar gleich von der ersten Stufe an. Die Sache ist haushaltsrelevant, muss also auch vom Gemeinderat der Stadt Triberg bewilligt werden. Doch da ist der Ortsvorsteher zuversichtlich.