Triberg Finger mitten in die Wunde gelegt

Triberg (hjk). Hart attackiert wurde Bürgermeister Gallus Strobel in der jüngsten Gemeinderatssitzung von einem Bürger: "Was passiert, wenn keine Zuschüsse fürs Waldsportbad fließen? Lässt man das dann weiter vor sich hin dümpeln, bis gar nichts mehr geht?", so der junge Mann. Seit den 1970-er Jahren sei praktisch nichts mehr passiert. "Sie sollten einfach mal die Badehose anziehen und das Bad selbst besuchen", forderte er den Rathauschef auf.