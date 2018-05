Triberg Finanzlage der Stadt wirddurchleuchtet

Triberg (hjk). Das war auch in jüngster Sitzung so. Keine wesentlichen Abweichungen sehen sowohl Rechnungsamtsleiterin Sylvia Vetter als auch Bürgermeister Gallus Strobel. Die Absätze bewegten sich im Rahmen des vorgegebenen Budgets. Allerdings, so Strobel, sollte auf Ausgaben-Disziplin geachtet werden, da der Haushalt 2018 sehr eng gestrickt sei. Positiv sei zu vermerken, dass für das noch laufende Sanierungsverfahren Bühler-Areal in der Stadtmitte erneut 250 000 Euro aus dem Städtebauprogramm des Landes zugewiesen worden seien (wir berichteten). In der letzten Sitzung vor der Sommerpause wolle er den nächsten Quartalsbericht vorlegen, hoffte der Bürgermeister.