Triberg Film über die britische Monarchin

London im Jahre 1887: Bei den prunkvollen Feierlichkeiten anlässlich ihres 50. Thronjubiläums lernt die manchmal etwas eigensinnige britische Monarchin Queen Victoria den jungen indischen Bediensteten Abdul Karim kennen.

Zur Überraschung ihrer Familie nimmt sie Abdul zunächst als Diener an den königlichen Hof. Bald schon zeigt sich die sonst so distanzierte Queen, die auch den Titel Kaiserin von Indien trägt, erfrischt von ihrem neuen Bediensteten, der sich als inspirierender Gesprächspartner herausstellt, ihr seine fremde Kultur näher bringt und ihr wahrer Freund wird. Getuschel, Missgunst und Neid am Hofe lassen nicht lange auf sich warten. Wunderbar gespielt von Oscarpreisträgerin Judi Dench.

Nach dem Film besteht die Möglichkeit bei Kaffee und Kuchen den Nachmittag ausklingen zu lassen. Für die Organisation wird um Anmeldung unter der Telefon 07722/50 78 gebeten.