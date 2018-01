Triberg Feuerwehr kämpft gegen Wassermassen

Raumschaft Triberg. Was einst eine Wiese war, gleicht am Wochenende einem kleinen See: Unterhalb der Gaststätte Hirzwald in Nußbach wird ersichtlich, welche Wassermassen am Wochenende vom Himmel fielen.

Die Triberger Feuerwehr verzeichnet auf ihrer Website sieben Einsätze wegen des Dauerregens. Unter anderem drohte in der Hornberger Straße eine Trafo-Station mit Wasser vollzulaufen, mit Sandsäcken wurde daher eine Wassersperre aufgebaut. Darüber hinaus musste aufgrund von Überflutung beim Bergsee die Straße gesperrt werden. In Schonachbach liefen Keller mit Wasser voll, die Feuerwehr musste Tauchpumpen einsetzen und Wassersperren aufbauen. Am Triberger Bahnhof wurde eine Unterführung überflutet.

Während die Triberger Einsatzkräfte gegen die Wassermassen kämpften, kam es hingegen in Schonach zu keinem einzigen Einsatz: Der Dauerregen führte hier laut Kommandant Dirk Schuler zu keinerlei Beeinträchtigungen. "Bei uns war es relativ entspannt", bilanziert er. "Wir haben im Dorf verschiedene Baustellen, die wir abfahren, wir mussten aber nirgends eingreifen."