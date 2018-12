Triberg Feuerkünstler buhlt im Finale um Stimmen

Triberg (spr). In der letzten Show vor dem Finale hat die Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Sylvie Meis und Bruce Darnell bekannt gegeben, welche Kandidaten am kommenden Samstag, 22. Dezember, in der Finalshow auftreten werden. Hannes Schwarz ist einer der zwölf Kandidaten, die mit ihrem Talent um die Gunst des Publikums und um 100 000 Euro Preisgeld buhlen werden. Dabei tritt der Feuerkünstler unter anderem gegen eine ukrainische Seiltänzerin, einen Geräuschimitator aus Berlin, eine Akrobatengruppe, mehrere Gesangstalente und einen starken Mann aus den USA an. Die Triberger können Schwarz nicht nur die Daumen drücken, sondern sich aktiv an der Abstimmung beteiligen. Denn im großen Live-Finale, das am Samstag, 22. Dezember, ab 20.15 Uhr über den Bildschirm flimmert, entscheiden allein die Fernsehzuschauer per Telefon, wer Supertalent 2018 wird.