Triberg Feuerkünstler bei RTL-"Supertalent" Runde weiter

"Er ist einfach der Beste. Geile Show", zeigte sich Bruce Darnell nach der dreiminütigen Videoeinspielung begeistert. Denn wie Hannes Schwarz zu Beginn seines Auftritts erklärte, sei seine Feuershow in den vergangenen neun Jahren derart gewachsen, "dass ich sie euch nicht mehr in der Halle vorführen kann. Es tut mir Leid, dass ich euch die Bude nicht vollstinken kann", sagte er schelmisch. Stattdessen bekamen die Studio- und TV-Zuschauer seine Show zu sehen, wie er sie alljährlich beim Triberger Weihnachtszauber 30 Mal zeigt und die der Fernsehsender mit großem Aufwand am Originalschauplatz, den Triberger Wasserfällen, nachdrehte, die Schwarz als "mein Wohnzimmer" bezeichnete.

Auch Sylvie Meis ("das ist so sensationell") und Dieter Bohlen waren erneut hingerissen von der Show. "Manchmal hat man dich ja gar nicht mehr gesehen vor lauter Feuer. Wie heiß ist das denn", wollte Bohlen im Interview von Hannes Schwarz wissen. Der verglich die funkenstiebenden Elemente "als ob man den Grill über dir auskippt – nach dem Grillen."

Mit seiner Show hat es Hannes Schwarz also in die nächste Runde geschafft. Im Finale steht er allerdings noch nicht. Dieses findet am 22. Dezember als Live-Show in Köln statt. Dann entscheiden die Zuschauer, wer Supertalent 2018 wird und die Siegprämie von 100.000 Euro einstreicht. Grade rechtzeitig, bevor Hannes ab dem 25. Dezember wieder als "Saraph" allabendlich mitten auf dem Triberger Wasserfall steht und dort seine spektakuläre Feuershow zeigen wird.