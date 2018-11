Triberg Festliches Kleid für den Christbaum

Jetzt schon ans Schenken denken? Überlegungen hierzu sind nie zu früh und spätestens am Samstag, 24. November, können auf dem Nußbacher Weihnachtsmarkt Anregungen geholt und Gechenke eingekauft werden. Denn die Vielfalt der Angebote ist beeindruckend.

Triberg-Nußbach. Fleißige Hände zaubern Kunsthandwerk das auf dem Weihnachtsmarkt in Nußbach zum Verkauf angeboten wird. Nicht nur Weihnachtliches wird dabei sein –- auch Dekoartikel, die man das ganze Jahr über verwenden kann aus den verschiedensten Materialien. So gibt eine Auswahl an Häkel-, Filz- und Strickarbeiten wie Socken, Mützen oder Stirnbänder. Auch ein Teil der Grußkarten oder Aquarelle mit heimatlichen Motiven, die Werner Schneider anbietet, können übers ganze Jahr verschenkt werden.

"My Schoki" wird ebenso wieder dabei sein mit den verschiedensten süßen Verführungen. Dann gibt es Weihnachtsgebäck und Linzertorten sowie Bienenhonig, Marmeladen oder auch Olivenöl. Salben, Kerzen, Schmuck aus alten Uhren, Adventskränze, Holzdekoartikel wie Schneemänner, Bäume, Holzspielzeug oder filigrane Laubsägearbeiten wie Lichterbögen oder Fensterbilder.