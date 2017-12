Triberg Festlicher Klang mit "Viergesang"

Triberg. Ein besonderes vorweihnachtliches Konzert gibt es am Sonntag, 10. Dezember, in der Triberger Wallfahrtskirche "Maria in der Tanne". Zu Gast ist der "Ebneter Viergesang" mit seiner Alpenländischen Weihnacht, die er seit Jahren mit wachsendem Erfolg aufführt. Neben traditionellen Gesängen aus dem Alpenraum wird auch die Orgel in der Barockkirche erklingen.