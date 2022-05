1 Martin und Brigitte Maier (von links), Bürgermeister Gallus Strobel, Nina Fleig und Nikolaus Arnold freuen sich auf die erneute Auflage des Triberger Schinkenfestes mit Schwarzwälder Trachtenumzug. Foto: Kommert

Nach zwei Jahren Pandemie-bedingter Pause ist es nun wieder möglich – das neunte Triberger Schinkenfest wird am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Mai, gefeiert. Höhepunkt ist der siebte Schwarzwälder Trachtenumzug, an dem 33 Gastvereine mit mehr als 900 Trachtenträgern teilnehmen werden.















Triberg - Veranstalter des Triberger Schinkenfests sind der Trachtenverein Triberg sowie die Stadt Triberg. "Viele Menschen freuen sich wieder auf ein Fest, das ganz normal stattfindet mit Festzelt und allem drum und dran", so Bürgermeister Gallus Strobel. Den recht frühen Termin habe man seinerzeit bewusst gewählt, um den Tourismus frühzeitig zu beleben. Auf dem praktisch fertiggestellten Kurgarten-Gelände könne man nun ein wesentlich größeres Festzelt stellen. Das Fest bringe zwar nach wie vor hohen Aufwand mit sich, längst aber nicht mehr so viel wie zu Anfangszeiten, betonte er.

Rund um Kurhaus und Innenstadt

"Trachten, Flohmarkt und Genuss" lautet das Motto rund um das Triberger Kurhaus und in der Triberger Innenstadt, damit ist für Jedermann etwas geboten. Für das leibliche Wohl zum Thema Schinken ist gesorgt. Das kulinarische Angebot wird wie immer sehr reichhaltig sein.

Großer Flohmarkt und Kinderkarussell

Ein Kinderkarussell wartet auf die kleinen Gäste. Für alle Schnäppchenjäger wurde wieder ein großer Flohmarkt im Gebiet vom Marktplatz entlang des Boulevards in der oberen Hauptstraße organisiert. "Den können wir in Richtung Wasserfall-Hauptkasse erweitern", so Cheforganisator Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold. Der Flohmarkt beginnt am Samstag bereits um 10 Uhr, am Sonntag startet er um 11 Uhr und geht an beiden Tagen bis 19 Uhr.

Am Samstagnachmittag um 15 Uhr beginnt die musikalische Unterhaltung im Festzelt beim Kurhaus mit zünftiger Blasmusik nonstop. Hier spielen mehrere Musikvereine der Region im Festzelt, alle halbe Stunde wechselnd. Gute Laune ist schließlich ab 20 Uhr mit der international bekannten Stimmungs- und Unterhaltungsband "Die Silbertaler" angesagt.

Gottesdienst mit Tanzaufführung

Festlich beginnt der Trachtensonntag: Nach einer kleinen Prozession, zu der sich die Trachtenträger mehrerer Vereine bereits um 10 Uhr vor dem Kurhaus treffen, geht es gemeinsam in die Stadtkirche, begleitet vom Pfarrer, den Ministranten sowie einer Trachtenkapelle. Dort beginnt um 10.15 Uhr ein Trachtengottesdienst der Kirchengemeinde. Auch eine Trachtentanzaufführung durch die Kindertrachtentanzgruppe des Trachtenvereins Triberg wird es im Rahmen des Festgottesdienstes geben.

Beim Frühschoppen ab 11.30 Uhr unterhält ein Musikverein die Gäste im Festzelt beim Kurhaus mit zünftiger Blasmusik. Ab 12.30 Uhr folgen daneben auf dem Kurhaus-Vorplatz Trachtentanzaufführungen.

Klaus Nagel moderiert den Umzug

Der siebte Schwarzwälder Trachtenumzug startet um 14 Uhr als Höhepunkt des Schinkenfestwochenendes. Der Umzugsweg führt vom Kurhaus über die Schulstraße und weiter über die Hauptstraße und den Boulevard bis zum Wasserfall-Haupteingang und schließlich zum Kurhaus und dem großen Festzelt in der Luisenstraße. Der Umzug wird im Bereich des Triberger Marktplatzes durch Klaus Nagel kundig moderiert. Höhepunkt ist der Einmarsch der Trachten- und Musikvereine im Festzelt.

Ab 14.30 Uhr bietet neben der Stadt- und Kurkapelle Triberg auch der Musikverein Oberschopfheim musikalische Unterhaltung. Von 16.30 Uhr an heißt es im Festzelt "Power-Blasmusik mit der Brass-Band Bregbrassbuebe" aus Vöhrenbach.