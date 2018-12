Triberg Fehlender Speicher ist ein Manko

Triberg-Nußbach. Die Wasserversorgung in Nußbach war ein Thema, das die Ortschaftsräte in der jüngsten Sitzung sehr ausführlich behandelten.

Während die Quellenschüttung im Heidenstein derzeit nicht ausreichten das ganze Dorf zu versorgen wird in Teilen Bodenseewasser aus dem Prisenbehälter zugefügt, in der Vordertalstraße, Sommerauerstraße und Pfarrerhissweg.

Schlimmer sieht es in den Außenbezirken aus, mancherorts musste öfter Wasser zugeführt werden. So auch wie im Hirzwaldgebiet, Lothar Hoch fragte nach Leerrohren. Diese wären eingebracht gab Ortsvorsteher Heinz Hettich Auskunft, doch mangels Speicherbehälter könnte die Leitung nicht befüllt werden. Das Thema sei nicht neu für ihn, betonte Hettich, er sei auch schon länger an der Sache dran. Doch es sei sehr zäh, ein wesentlicher Punkt, dass hier so wenig gehe, seien sicherlich die Kosten, die sich, auf eine weitere Anfrage von Hoch, auf über 700 000 Euro belaufen würden.