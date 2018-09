Triberg. Große Freude herrschte im Kindergarten St. Anna, als vergangene Woche Vertreterinnen des FC Triberg zu Besuch kamen. Im Gepäck hatten sie zur Freude der Kinder und Erzieherinnen einen großen Spendenscheck dabei. Bereits im Juli veranstaltete der Kindergarten in Kooperation mit dem FC Triberg eine Fußball-WM, bei der der FC die Bewirtung übernommen hatte. Der Erlös in Höhe von 770,50 Euro kommt in voller Höhe dem Kindergarten zugute. Dieser Betrag wird zur Beschaffung von neuem Spielmaterial verwendet.