Triberg FC Triberg blickt auf eine durchwachsene Saison zurück

Sehr aktiv sei die Jugend unter der Leitung von Lisa Fehrenbach und Alexandra Haas, so Felix Kentischer. So organisierte man eine Jugendweihnachtsfeier, veranstaltete Hallenturniere und die Hallenbezirksmeisterschaften, machte ein Schnuppertraining für Kindergartenkinder, nahm am Sportwochenende und erneut auch am Kinderferienprogramm teil. Aktuell seien alle Jugendstufen mit Teams belegt, wenn auch teilweise mit Spielgemeinschaften.