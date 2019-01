Triberg Fasnachtsessen fällt in diesem Jahr aus

Cornelia Kögel aus Haslach wird zum Thema "Mikroplastik und selbsthergestellte Wasch- und Putzmittel" referieren. Alle, die dieses Thema interessiert, sind hierzu eingeladen.

Am Mittwoch, 13. Februar, hält Edgar Lamparder vom Landwirtschaftsamt Donaueschingen einen Vortrag über "Nützlinge und Schädlinge im Hausgarten". Dieser Vortrag findet jedoch nicht wie im Programm der Landfrauen erwähnt im Gasthof Schwanen in Schonach statt, sondern im Reinertonishof in Schönwald. Beginn ist um 14 Uhr. Diese Änderung sollte unbedingt beachtet werden. Auch hierzu sind alle Interessierten eingeladen.

Ebenso findet das Fasnachtsessen am 26. Februar in diesem Jahr urlaubsbedingt nicht statt.