Triberg Fanfarenzug lockt Gäste auf Marktplatz

Weit geöffnet waren auch die Tore des Triberg-Lands. Denn die Stadt verzichtete am verkaufsoffenen Sonntag auf die Einnahmen aus dem Eintritt und ließ Schaulustige umsonst die Miniaturen und Modelle der Gütenbacher Firma Faller bestaunen, die seit einem Jahr auf der über 300 Quadratmeter großen Fläche ausgestellt sind. Viele Blicke zog dabei vor allem das Modell des Triberger Bahnhofs im hinteren Teil auf sich.

Erstmals beteiligte sich heuer auch der Eulen- und Greifvogelpark am Wasserfall an der Aktion des Forums Handel und Gewerbe. Für Familien und Kinder gab es eine Familienkarte, sodass Besucher von einer der beiden täglich stattfindenden Flugvorführungen ein Bild machen konnten.

Eine Autoschau suchten die Besucher diesmal hingegen vergeblich, dafür konnten sie aber mit einer Waffel eine Kindereinrichtung in der Raumschaft unterstützen. "Welche das sein wird, können wir noch nicht sagen", erklärte Ute Meier von der Eltern-AG. Neben den bekannten Secondhand-Kleidermärkten generiere die Gruppe aus "ehemaligen Eltern" seit über 20 Jahren auch durch kleinere Aktionen Geld, um Einrichtungen für Kinder, beispielsweise beim Anschaffen neuer Spielgeräte, unter die Arme zu greifen. "Wir warten ab, bis wir einen vierstelligen Betrag zusammenhaben, den wir dann jeweils einer anderen Einrichtung in der Region zukommen lassen", so Meier.

Händler sehr zufrieden

Der stellvertretende Vorsitzende des Forums Handel und Gewerbe und Inhaber des Schuh- und Sporthauses Rapp, Markus Cariboni, äußerte sich zufrieden über den Verlauf des verkaufsoffenen Sonntags, auch wenn er nur für sein eigenes Geschäft sprechen könne. "Bis 17 Uhr ist immer etwas los", so Cariboni. "In Triberg haben wir immer ein gewisses Kontingent an einkaufenden Touristen. Aber auch viele Menschen aus der Raumschaft waren heute da", zeigte er sich zufrieden. Ob allerdings das Konzept der Veranstalter, mehr junge Familien anzulocken, aufgegangen ist, scheint fraglich.