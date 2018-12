Triberg Familien nutzen gemeinsame Zeit

An drei Abenden trafen sich die Familien in den jeweiligen Gruppen. Hier wurde zuerst die Zeit genutzt, um gemeinsam zu spielen. Am Maltisch entstanden schöne Kunstwerke und auch viele Puzzles und Brettspiele wurden gemacht. Im Anschluss daran wurde das sehr abwechslungsreiche Buffet, das von den Eltern bestückt wurde, geplündert.

Selbstgebastelte Geschenke

Nebenher wurde viel gelacht und es blieb Zeit, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Familien nutzten die Gelegenheit, um sich besser kennenzulernen. Der Höhepunkt der Feiern fand im festlich geschmückten Turnraum statt. Jedes Kind hatte in der Weihnachtswerkstatt während der Adventszeit für die Eltern ein Geschenk vorbereitet. Dies überreichten sie stolz den Eltern.