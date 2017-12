Triberg Faire Spiele und gute Organisation

Triberg. Die Juniorenmeisterschaften Fußball und Futsal begannen jetzt mit der Qualifikationsrunde in der Jahnhalle – und die Jugendabteilung des FC Triberg sah sich in der Pflicht.

Ausschließlich Mitglieder der Jugendabteilung bestritten die Organisation des großen Qualifikationsturnieres, das über zwei Tage ging.

Die D- und E-Junioren spielten um den Einzug in die Zwischenrunde, die C-Juniorinnen waren da schon eine Runde weiter. In allen Spielklassen kämpften auch Mannschaften aus der Raumschaft mit, mittlerweile sind in fast allen Altersklassen Spielgemeinschaften zugange.