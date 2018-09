Thomas Geiger kritisiert zu Recht, dass die Krankenkassen keine Taxifahrten bezahlen für Patienten, die eine lebensbedrohliche Erkrankung haben und dringend eine Untersuchung im Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen benötigen oder während der Untersuchungen nicht stationär aufgenommen werden. Eine Bewertung von Herrn Geiger möchte ich korrigieren: Das Schwarzwald-Baar-Klinikum ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Mit dem Bus von Triberg/Marktplatz, wahrscheinlich auch von Schonach zum Triberger Bahnhof; von dort mit der Bahn nach Villingen, wo mit den Linien eins und zwei guter Anschluss direkt zum Schwarzwald-Baar-Klinikum besteht. Der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist zwar mühsam, aber nicht unmöglich. In Königsfeld gibt es das Netzwerk "Bürger-aktiv", dessen Fahrdienst Arztfahrten kostenlos oder gegen Spenden durchführt. Auch andere Orte, zum Beispiel Mönchweiler, haben solche Fahrdienste. Vielleicht wäre es möglich, auch in Triberg ähnliches in die Wege zu leiten. Gerlind Scholz Königsfeld/früher Triberg