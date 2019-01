Triberg Fachtechnische Begleitung erforderlich

Die anstehende Sanierung der Brücke zum ehemaligen Haugg-Areal steht auf der Tagesordnung des Gemeinderats in seiner Sitzung am Mittwoch, 30. Januar, ab 18.30 Uhr im Robert-Gerwig-Tagungsraum im Kurhaus.

Triberg. Für die Abwicklung der im vergangenen Jahr beschlossenen Sanierung der Brücke am Haugg-Areal in der Triberger Unterstadt bedarf es der fachtechnischen Begleitung. "Für den Förderantrag des Brückensanierungsfonds sind die Grundleistungen frühzeitig notwendig", heißt es in der Tischvorlage des Gemeinderats.

Die Stadtverwaltung schlägt vor, das Ingenieurbüro RS Ingenieure in Achern mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Der Grund: Dieses Ingenieurbüro hat sich bereits bei der Brückenüberprüfung und der Zuarbeit zum Brückenkataster bewährt.