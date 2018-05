Triberg Expertin gibt Tipps

Triberg (hjk). Eigentlich ist er ja schon ein paar Tage her, der Welttag des Buches. Doch aus verschiedenen Gründen musste er verschoben werden an der Grundschule Triberg – weshalb Madlen Schlak, Inhaberin der Buchhandlung Schönenberger, erst in dieser Woche zwei Vormittage in der Grundschule zu Besuch war.