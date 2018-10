Triberg Event lockt mit reichhaltigem Angebot

Die Pfarrgemeinde ist ebenfalls wieder vertreten mit handgestrickten Socken oder eigens hergestellte Heilsalben. Gruß- und Weihnachtskarten bietet Werner Schneider an, dazu auch eine Auswahl an Aquarellen. Und dann natürlich der kulinarische Teil, vielfältig, für alle Gaumen ist was dabei. Neu dabei wird ein Bierangebot sein – ein privat gebrautes bernsteinfarbiges Weihnachtsbier bietet die Firma Kämmerle-Bräu. Anna Welke zeigte sich erfreut über das rege Interesse und vor allem auch über die Mithilfe der Teilnehmer bei den Vorbereitungen. Sie benötigt noch Helfer zur Beschallung, zum Aufhängen der Lichterketten, Flyer zu verteilen und Plakate anzubringen. Hier erhielt Welke Zusagen aus den Reihen der Besprechungsteilnehmer.

In diesem Jahr wird es an der Bahnunterführung ein Banner mit Hinweis auf den Markt geben.

Sehen lassen kann sich auch das Rahmenprogramm mit dem Auftritt der Grundschüler im Pfarrsaal. Das Ponyreiten wird bei geeignetem Wetter wieder angeboten und zum ersten Mal treten die Sänger vom tiefen Tale beim Weihnachtsmarkt auf.

Die Höhepunkte für die Kinder sind sicher wieder der Besuch der Freiburger Puppenbühne, im Pfarrsaal wird am Nachmittag "Kasper und die gestohlene Kuckucksuhr" vorgeführt.

Mit Einbruch der Dunkelheit kommt der Nikolaus mit einem großen Sack voll mit Geschenken zum Verteilen, dazu spielt die Jugendkapelle weihnachtliche Weisen.