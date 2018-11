Eine größere Baustelle gibt es am Pflegeheim St. Antonius in Triberg. Dort entsteht in den nächsten Monaten ein mehrstöckiger Anbau mit 24 Pflegezimmern sowie Gemeinschafts- und Aufenthaltsräumen. Wegen der großen Baugeräte musste die Bergstraße in den vergangenen Tagen jeweils einige Stunden gesperrt werden. In diesem Bereich war nämlich schweres Gerät postiert, mit dessen Hilfe über 13 Meter tiefe Löcher in den Grund gebohrt wurden. In den drei Löchern wurden Pfeiler betoniert, die die nötige Stabilität für einen geplanten, benachbarten Aufzug geben sollen. Mit Beton und kleineren Pfählen wurde außerdem die Stützmauer zwischen Hauptgebäude und Betreutem Wohnen in St. Elisabeth stabilisiert. Mit der Fertigestellung des Erweiterungsbaus rechnet Heimleiter Norman Herr im Frühjahr 2020. Die 24 Einzelzimmer verteilen sich auf vier Etagen mit jeweils sechs Zimmern. Auf jeder Ebene gebe es außerdem einen Balkon im Bereich der Aufenthaltsräume und eine Terrasse, die in Richtung Parkhotel Wehrle zeige. Fotos: Reutter