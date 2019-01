Triberg. In der Nußbacher Straße haben zwei Männer am Freitagabend, gegen 17 Uhr, in einem Lebensmittelmarkt die Kasse passiert, ohne die Waren zu bezahlen. Als die Detektoren der Warensicherung deutlich Alarm schlugen, wurden die Diebe von der Filialleiterin des Marktes angesprochen. Einer der ertappten Langfinger warf sofort eine Salami und ein Paar Würste nach der Marktleiterin und schubste sie zur Seite. Die Täter konnten unerkannt in Richtung Bahnhof flüchten. Der etwa 55 Jahre alte Salamiwerfer war mit einer dunklen Daunenjacke und einer grauen Strickmütze bekleidet. Auffallend waren die schlechten Zähne des Mannes. Der zweite Dieb wird auf Ende 30 geschätzt und trug eine Jeanshose und eine dunkelblaue Jacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/949500, entgegen.