Triberg. Der erste AWO-Treff der Arbeiterwohlfahrt Triberg führt am kommenden Dienstag, 15. Januar, zum Gasthaus "De’ Engel" in Brigach-St. Georgen. In dem neu geführten Gasthaus mit Schwarzwälder Gastlichkeit ist die erste Einkehr der AWO im Jahr 2019 vorgesehen. Eine unterhaltsame Kaffee- und Vesperpause laden zum Verweilen ein. Wie gewohnt werden wieder aktuelle Infos, individuelle Beratungen sowie wertvolle Tipps angeboten. Treffpunkt und Abfahrt ist am Dienstag, 15. Januar, ab 14.30 Uhr an der Bushaltestelle vor der Sparkasse in Triberg, stadtaufwärts. Ein Fahrdienst ist eingerichtet. Die Rückfahrt ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Gäste und Freunde sind willkommen. Auf einen informativen Nachmittag freut sich das AWO-Team.