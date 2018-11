Triberg Erste Schritte für eine Line Dance Performance

Die Idee einen einmal monatlich stattfindenden Event-Samstag für Kinder zu veranstalten, wächst bei Schulbetreiberin Christina Schultzke schon lange. Im Oktober fand ein gut frequentierter Thementag zu Halloween statt. Die große Nachfrage bestätigte den Bedarf an Betreuungsangeboten am Samstagvormittag. Viele Eltern konnten die zweistündige Kinderpause für die Arbeit oder den Einkauf nutzen.

Auf der Suche nach einem Angebot für November, kam die Idee von Rocco Tiberi aus Schönwald, einen Tanzkurs für Kinder anzubieten auf den Plan. Tiberi hat in den USA viel Erfahrung mit Tanzkursen für Kinder gesammelt und wollte das auch in Triberg und Umgebung anbieten. Und auch dieses Mal war der Kurs schnell ausgebucht. Die acht Kinder zwischen vier und zehn Jahren übten fleißig und konzentriert Schritte und lernten dabei auch noch ganz spielerisch Englisch. In der Pause durften Kinder, die Lust dazu hatten, mit dem Lehrer einen Flipp machen, Popcorn essen und ihre eigenen Tanzschritte ausprobieren. Nächsten Monat steht Weihnachtsbasteln auf dem Programm.