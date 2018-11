Triberg Erste Schnellladesäule steht bereits

"Der Markt für Elektrofahrzeuge gewinnt an Dynamik", betont die EGT in einer Pressemitteilung. "Wer lange Strecken fährt, kann in Deutschland derzeit an rund 13 500 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom tanken, 13 Prozent davon sind Schnellladepunkte (DC). Einer davon wurde von der EGT in Triberg errichtet.

Im EGT-Netzgebiet sind diese in leuchtendem Orange gehalten und werden für E-Fahrzeuge dauerhaft freigehalten. Die maximale Ladeleistung an den beiden Schnellladepunkten beträgt 60 Kilowatt. Abhängig von der Ladeleistung des Fahrzeugs kann so eine 80-prozentige Aufladung in 20 Minuten erfolgen. In Zukunft sind sogar Ladeleistungen von bis zu 150 kW je Ladepunkt geplant, damit kann eine zusätzliche Reichweite von 100 Kilometern in weniger als zehn Minuten aufgeladen werden."

Der Ladevorgang ist einfach: Zuerst wird der Ladestecker mit dem Fahrzeug verbunden. Nach erfolgreicher Authentifizierung per RFID-Karte, per App oder SMS beginnt der Ladevorgang automatisch. Ob in Deutschland, der Schweiz, in Skandinavien oder Spanien – Schnellladesäulen werden bereits an vielen Standorten in Europa erfolgreich betrieben. Jede EGT-Ladesäule unterstützt eine Vielzahl von Zugangs- und Zahlungssystemen und kann einfach und intuitiv genutzt werden. Eine Freischaltung erfolgt über SMS, App, Intercharge- oder EGT-Ladekarte.