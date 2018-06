Triberg Erst die Glasfaser, dann die Sanierung

Für die Hintertalstraße wolle er eigentlich keine zwei Baustellen, klärte Ortsvorsteher Heinz Hettich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Nußbach zur anstehenden Sanierung dieser Straße auf.

Triberg-Nußbach. Doch es werde womöglich so kommen, da der Zweckverband Breitband seine Planung mit dem Ingenieurbüro SBK durchführe und sich querstelle, dies von einer anderen Stelle erledigen zu lassen.

Also werde man voraussichtlich so verfahren, dass zum einen nach der Bewilligung der Zuschüsse in Höhe von voraussichtlich etwa 65 000 Euro der Zweckverband in der Straße die Glasfaser und die EGT dazu ihre 20-KV-Leitung verlege, im nächsten Frühjahr werde man dann mit der Straßensanierung anfangen, die wohl nach der Sommerpause ausgeschrieben werden soll. Dabei gelte es unter anderem, vier defekte Stellen im Abwasserkanal zu reparieren, der sich in rund vier Metern Tiefe befinde.