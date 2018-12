Triberg Erlös ermöglicht Kindern Musical-Besuch

Mit dem wohl bekanntesten Weihnachtslied der Welt, "Stille Nacht, heilige Nacht…", das dieses Jahr 200 Jahre alt ist, beendete das junge Ensemble unter viel Beifall des Publikums seinen halbstündigen Auftritt.

Auf den bisherigen Erfolg des Adventskalenders 2018 angesprochen, meinte Wiengarn: "Ich bin trotz des zum Teil sehr schlechten Wetters mit der Resonanz zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass trotzdem so viele Besucher der täglichen Fensteröffnung beiwohnen und den ehrenamtlich auftretenden Künstlern, die sich in den Dienst unserer guten Sache stellen, die Ehre erweisen. Der Erlös aus diesem Jahr kommt bekanntlich den Kindern aus der ganzen Raumschaft zugute, denn wir werden für unser Musical ›Das Dschungelbuch‹, welches am 11. Februar 2019 im Kurhaus Triberg in einer Sonderaufführung durchgeführt wird, den Kindern aus der Raumschaft kostenlosen Eintritt ermöglichen."