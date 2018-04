Triberg Ergreifende Predigt zum Jubiläum

Viele Gedanken an den verstorbenen Musiker

Der Wortgottesdienst von Pastoralreferentin Birgit Kurzbach verfehlte nicht die Wirkung auf die Besucher, zumal auch in Lesung und Ansprache der direkte Bezug zu diesem Jubiläum zum Ausdruck gebracht wurde. Die Lesungen trugen die Musikerinnen Kornelia Peter und Anna Welke vor, die Fürbitten sprach die Vorsitzenden Annette Haberstroh. Viele Gedanken, so betonte sie, gingen an den tödlich verunglückte Christian Fehrenbach, er ist bei allen Musikkameraden in Herzen noch anwesend, die Betroffenheit zeigte sich deutlich bei ihren Worten "er fehlt uns". Über die Jubiläumstage angereist war die Partnergruppe aus Frejus, die Tanzgruppe "Le Cepoun Frejuren", die nach dem Gottesdienst vor dem Festzelt einen Tanz mit christlichem Charakter zeigte. Das Verbrennen einer verbrauchten Rebwurzel versinnbildlicht die Bitte um eine neue, gute Ernte.