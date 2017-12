Am Heiligen Abend wurde auch in den evangelischen Kirchen von Schonach, Schönwald und Triberg bei festlichen Weihnachtsgottesdiensten jeweils ein Krippenspiel aufgeführt. Pfarrer Markus Ockert hatte das Stück selbst verfasst. Die Kinder in den drei Gemeinden spielten mit Hingabe Engel, Hirten und Sterndeuter, die sich zum Abschluss um das Kind in der Krippe scharten, wie hier in der Trinitatis-Kirche von Triberg. Maria und Josef sitzen zwischen Ochs und Esel, während das Lied "Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg" erklingt. Die Regie in Triberg führte Petra Eschle und den biblischen Text las die Schülerin Anouk Stockburger vor, während die anderen Kinder die Weihnachtsgeschichte spielten. Foto: Kienzler