Triberg Ende einer tollen Saison mit vielen Aktionen

Nachdem die Badesaison in diesem Jahr mit angenehmen Temperaturen um die 25 Grad Celsius gestartet hatte, setzte sich das schöne Wetter vor allem im Juli und Anfang August fort. So konnte das Waldsportbad am Ende der Saison 109 Öffnungstage verzeichnen. Die höchste Außentemperatur mit 32 Grad Celsius wurde am 31. Juli gemessen. Dies war gleichzeitig der bestbesuchte Badetag mit 724 Gästen. Die niedrigste Außentemperatur mit elf Grad Celsius gab es am 25. August.

Mit rund 25 000 Besuchern geht ein tolles Badejahr mit vielen Attraktionen und Aktionen wie dem mittlerweile in der ganzen Raumschaft bedeutenden 24-Stunden-Schwimmen zu Ende, bei dem die Hälfte des Erlöses Vereinen zu Gute kommt. Auch im Kinderferienprogramm war das Bad mehrfach eingebunden, ebenfalls in der Stadtjugendpflege. Schön sind auch die Rückmeldungen der Patienten und der Verantwortlichen der Asklepios-Klinik – die das Waldsportbad rege für ihr Programm "Bewegung nach Krebs" nutzen. Schön war ebenfalls, dass auch wieder unzählige Pfadfinder und Royal Rangers aus ganz Baden-Württemberg ihre Station im Waldsportbad in Triberg im Rahmen ihres Sommerprogramms machten.

Heute, Samstag, 8. September, stellt Schwimmmeister Lutz Lorbeer ab 18 Uhr ein kleines Saisonabschlussfest auf die Beine, bei dem alle nochmals die Möglichkeit haben, das kühle Nass bei einem Nachtschwimmabend bis 24 Uhr zu genießen, bevor sich nach dem Sonntag die Freibadpforten für dieses Jahr endgültig schließen. Der Schwimmmeister färbt das Wasser lila und zaubert aus dem Schwimmbecken ein großes Schaumbad. Ab 13 Uhr stehen den Kindern auch die neuen Wasserspielgeräte zur Verfügung, die von der ­Volksbank gesponsert wurden. Für das leibliche Wohl sorgt das Kioskteam.