Triberg Elternbeiräte gewählt

"Wer den Kindergarten mit seinen Backkünsten unterstützen möchte, darf sich unter der Telefonnummer 07722/ 2 12 32 bis zum 19. November melden", informiert Kindergartenleiterin Ute Meier.

Darüber hinaus wird der Kindergarten am "lebendigen Adventskalender" des Hotels Schwarzwald Residenz am 3. Dezember um 18.30 Uhr seinen Auftritt haben, mit dem Stück "Wer klopft bei Wanja in der Nacht?" In dem Stück, geht es um eine Geschichte, die vom Frieden und dem Zauber der Weihnachtszeit handelt.

Über eine rege Besucherzahl bei beiden Veranstaltungen würde sich der Kindergarten Nußbach freuen.