Triberg Eltern für Chaos verantwortlich

Zugleich wurden im Gemeinderat Verkehrssicherheitskontrollen an der Grundschule erbeten. "Wir werden nochmals mit den Eltern sprechen", so Bürgermeister Gallus Strobel – für das Chaos seien in aller Regel diese verantwortlich.

Messgerät ist defekt

In Sachen Geschwindigkeitskontrollen sprach Mike Mauscherning (SPD) das Messgerät am Boulevard an, es funktioniere nicht, sondern zeige immer 30 Stundenkilometer an. "Es zeigt schon an, aber nicht verständlich. Wir werden ein anderes Gerät besorgen", versprach der Bürgermeister.