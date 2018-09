Triberg Eisenbahn verzaubert Jung und alt

Auch bei einem Fußmarsch auf dem zweigeteilten Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad wurden die Eisenbahnfans von Experten begleitet und erhielten allerlei Kenntnisse über den Bau oder das Leben an der Schwarzwaldbahn. Nebenbei erlebten sie immer wieder Blicke auf die Panoramen entlang der Zugstrecke.

Rund um den Bahnhof in Triberg, der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Veranstaltung war, wurde auch einiges geboten. So gab es auf dem dritten Gleis eine ganze Reihe von Lokomotiven aus verschiedenen Epochen zu sehen. Dabei konnten die Besucher die Führerstände besichtigen, und nicht wenige staunten über die Entwicklung, die die verschiedenen Steuergeräte im Laufe der Zeit durchgemacht hatten. Im Sitz der modernen E-Loks war man in Gedanken schon fast ein richtiger Lokführer, vor allem wenn man eine "Führerstandfahrt" mit der winzigen E-Rangierlok "E6903" machte.

Ebenfalls mehr als einen Blick wert waren die riesigen Trucks der Südtiroler Firma Melmer, die mit fantastischen Air-Brush-Kunstwerken auf den Silotanks und den Führerhäusern Blicke anzogen. Daneben bot auch der Hornberger Motorsägen-Holzschnitzer Werner Brohammer die Möglichkeit, ihn beim Herstellen einer Skulptur zu erleben. Eine weiteres Highlight war die Tour mit dem "Wasserfall-Express", der die Gäste zu Zielen in der Innenstadt brachte.

Gleichzeitig erfreuten sich die Kinder über eine kleine Dampflok, mit der sie regelmäßig ihre Runden drehen konnten. Für das leibliche Wohl sorgten zum einen die Bahnhofsbäckerei sowie die Männer und Frauen des FC Triberg, die allerlei Speisen und Getränke im Zelt anboten. Zudem verkauften einige private Händler kleine Schätze, die sie im Laufe der Zeit rund um das Thema "Robert Gerwig und die Schwarzwaldbahn" gesammelt hatten. Der Sonntag wurde von der Stadt- und Kurkapelle Triberg mit Musik zum Frühschoppen eröffnet.