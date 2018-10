Triberg. Für den Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis 30. Dezember sucht die Stadt Triberg noch Helfer, die als Parkplatz-Einweiser in Zusammenarbeit mit der Polizei sowie der Feuerwehr mitzuarbeiten. Die Arbeitszeiten an den Veranstaltungstagen sind etwa von 15 bis 20 Uhr. Interessenten können sich mit Nikolaus Arnold von der Stadtverwaltung Triberg unter Telefon 07722/953232 oder per Email nikolaus.arnold@triberg.de in Verbindung setzen.